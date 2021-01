Oroscopo 2021 – Le donne più “masochiste” dello zodiaco: c’è anche il tuo segno?

Alcune persone sembrano particolarmente portate a trovarsi in situazioni negative, oppure hanno la tendenza quasi distruttiva nel farsi manipolare dalle persone sbagliate. Non si tratta solo di sfortuna ma di qualcosa in queste personalità che le spinge costantemente a perseguire i problemi anche quando ne sono piuttosto consapevoli.

Esattamente come per gli uomini, anche le donne possono presentare questo tratto in maniera piuttosto netta: solitamente si tratta di questi segni zodiacali:

Sagittario

Riscono ad indossare i panni delle vittime ed allo stesso tempo presentando tratti masochistici: questo perchè si lasciano trascinare troppo facilmente da situazioni dall’effetto “valanga”, ossia che tendono a precipitare inesorabilmente. Inoltre non imparano dai propri errori e scaricano la colpa su altri fattori.

Cancro

La donna Cancro tende ad essere nostalgica di natura, andando a rimpiangere persone e momenti passati che hanno contrubuito in modo prevalentemente negativo alla loro crescita, eppure c’è qualcosa che le spinge a “dimenticare” le sofferenze passate.

Anche loro hanno la tendenza ad avere una sorta di “memoria selettiva” in tal senso.

Pesci

Le Pesci sono eccessivamente fiduciose nei confronti degli altri, perchè fondamentalmente vedono del buono in tutti, e non amano le reazioni esagerate anche quando sono in sofferenza, così come preferiscono non contraddire l’interlocutore di turno, anche a costo di star male in modo evidente.

Vergine

Ha notoriamente standard molto alti, e forse per questo motivo ha la tendenza a cacciarsi in situazioni che normalmente potrebbe affrontare diversamente, una sorta di controsenso vivente. Inoltre ha la tendenza a fidarsi delle persone che inevitabilmente la deluderanno, senza andare ad esaminare le proprie scarse capacità di valutazione.