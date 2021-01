Oroscopo 2021 – Le donne più trasandate dello zodiaco: ecco le meno attente al proprio look

Non tutte le donne sono particolarmente attente al proprio look, anzi alcune rappresentanti del genere femminile badano molto più alla praticità che all’apparenza, mentre altre ancora non si curano affatto del proprio aspetto. Del resto l’universo femminile racchiude ogni profilo caratteriale, quindi è possibile realizzare una vera e propria lista dei segni con tendenze del genere, ossia quelle più “trasandate” in assoluto.

Pesci

Le donne Pesci amano contraddistinguersi per la loro personalità accorta e sensibile, mentre danno poco peso aspetto estetico, che considerano di secondaria importanza.

In molti casi creano un proprio stile che è in gran parte delle situazioni rispecchia grande praticità piuttosto che un aspetto curato.

Scorpione

Non amano andare in giro disordinate ma sostanzialmente “se ne fregano” delle mode e delle convenzioni sociali standard. In genere l’aspetto della donna Scorpione è preciso ma mai appariscente, non è considerabile trasandata ma le sue priorità sono decisamente altre.

Ariete

L’Ariete ha un carattere discretamente espansivo ma preferisce farsi notare per cosa fa, non per come appare: non è raro vederla indossare abiti prevalentemente comodi e poco “sexy”, anche perchè non ama mettersi in mostra nelle occasioni formali. L’aspetto per lei è un concetto poco tangibile, passeggero, e che quindi può passare in secondo piano.

Capricorno

Concreta, realista, quindi orientata alla ricerca dei risultati e della perfezione, la donna Capricorno non sopporta il disordine quindi è raro vederla realmente “casalinga” nell’aspetto. Di contro non sopporta le manifestazioni estetiche troppo estreme, così come abiti troppo elaborati. In molti casi predilige un aspetto casual.