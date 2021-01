Ricetta Pasta frolla: ecco la ricetta che riesce veramente a tutti

Ricetta Pasta frolla – La pasta frolla è uno degli impasti base della pasticceria. Io ci lascio qui di sotto una ricetta per ottenere una pasta frolla super. Il bello di questo ricetta è che è gatta con un solo uovo, quindi basta solo mettere un po’ di aroma a vostra scelta, come la vaniglia, la buccia di arancia e di limone ed il fastidioso sentore di uovo viene eliminato.

Ricetta Pasta frolla: INGREDIENTI

1 uovo

150 g di burro

140 g di zucchero

300 g di farina

aroma a piacere

mezzo cucchiaino di lievito per dolci (facoltativo)

un pizzico di sale

Ricetta Pasta frolla: PREPARAZIONE

Per realizzare una perfetta pasta frolla tirate il burri fuori da frigorifero qualche oretta prima.

Amalgamate il burro con lo zucchero, poi aggiungete l’uovo leggermente sbattuto ed un pizzico di sale. Aggiungete poi la farina, l’aroma e se volete il pizzico di lievito per dolci.

Impastate con le mani giusto il tempo che ci vuole per compattare l’impasto. Fate riposare avvolta nella pellicola per un’oretta in frigorifero

Per ottenere una perfetta pasta frolla bisogna maneggiare la pasta frolla solo per un tempo minimo.