Torino – È morta Anna Giustetto, titolare dello storico pastificio omonimo di Via Santa Teresa. Per la famiglia Giustetto si tratta del secondo lutto in poche settimane: a fine ottobre si era spento Luigi, fratello di Anna, all’età di 93 anni. La signora Anna è invece deceduta ieri all’età di 89 anni, abbandonando quindi per sempre lo storico esercizio dove aveva lavorato fino a poco tempo fa: fratello e sorella erano andati in pensione soltanto nel 2019 lasciando il bancone al nipote Franco Rabezzana, titolare dell’osteria che sorge accanto al pastificio. I fratelli Giustetto erano conosciuti per la cortesia verso i clienti e la bontà dei propri prodotti che col tempo erano diventati una vera e propria specialità del capoluogo piemontese, come gli agnolotti del plin (nella foto proprio quelli del pastificio Giustetto, fonte Wikipedia).

Torino, morta la titolare del Pastificio Giustetto

La bottega era sorta negli anni Quaranta, quando la pasta fatta in casa era un lusso per pochi. Il pastificio Giustetto era diventato un nome rinomato soprattutto nelle famiglie nobili di tutta Europa. Poi la passione per la cucina tradizionale e il boom economico avevano reso il prodotto accessibile a tutti. L’edizione online del Corriere della Sera ha raccolto le parole di Franco Rabezzana, nipote e attuale titolare come già detto del pastificio. Questa la sintesi di Giornal per i propri lettori: “Era un negozio di altri tempi. Le persone che entravano non volevano soltanto comprare i cappelletti o gli agnolotti. Volevano fermarsi a chiacchierare con mia zia, farsi coccolare da lei, ascoltare i suoi ricordi, ma anche scambiarsi confidenze. Era un punto di incontro. Hanno voluto bene ai loro clienti, i loro clienti lo sapevano e ricambiavano. Sono stati due pastai felici e riconoscenti”.