Valentina Autiero dama indifesa | Voglia di rinascita a Uomini e Donne

Non si è vista a Uomini e Donne per diverse settimane, ma tutti si aspettano un grande ritorno in questo inizio di 2021. Stiamo parlando di Valentina Autiero, la dama di Anzio che si è allontanata dal trono over a causa della delusione che le ha causato Germano Avolio. Forse Valentina Autiero si è sentita troppo a lungo una dama indifesa a Uomini e Donne? Ma, probabilmente, è proprio da Uomini e Donne che la dama desidera rinascere.

“Un po’ stanca. Un po’ preoccupata, forse anche un po’ indifesa… credo sia un “male” comune visto questo 2020. Voglia di staccare e di rinascere per questo 2021 che spero sia per tutti ciò che desideriamo o quasi. Io ci credo e ci crederò sempre”. Con queste parole che augurano e si augurano un 2021 decisamente migliore dell’anno appena trascorso, Valentina spiega tutto il suo desiderio di rinascita.

Valentina Autiero è una dama indifesa a Uomini e Donne?

Forse per troppo tempo Valentina Autiero si è sentita una dama indifesa e, dietro alla sua arroganza in studio, ha nascosto solo grande fragilità. La dama di Anzio, in realtà, è senza dubbio una donna forte e determinata, ma anche piena di insicurezze. Proprio per questo Valentina desidera conoscere un cavaliere in grado di colmare i vuoti che sente dentro.

Intanto la dama si è presa del tempo per se stessa e si è allontanata dai riflettori, pur rimanendo molto attiva sui social. La delusione amorosa che le ha causato il comportamento di Germano Avolio è stata forte. Tuttavia, la stessa Valentina ha dichiarato di aver passato momenti peggiori e di essere semplicemente in cerca di un nuovo equilibrio.

Di sicuro sono in molti a sentire la mancanza di Valentina Autiero a Uomini e Donne e sempre più follower si domandano quando la dama tornerà in studio. Forse il 2021 potrebbe essere l’anno decisivo per Valentina Autiero a Uomini e Donne?