Carnevale di Viareggio rinviato a Settembre 2021 causa Covid

Il Covid causa il rinvio del Carnevale di Viareggio, tradizionale appuntamento invernale toscano noto in tutto il mondo, a settembre 2021. I grandi carri che caratterizzano le sfilate sul lungomare della località toscana abbracceranno la città nel prossimo autunno. La decisione, come purtroppo è comprensibile, è dovuta alle conseguenze della restrizioni per il contenimento dei contagi della pandemia da Covid-19. Invece di svolgersi dal 30 gennaio al 20 febbraio prossimi, gli organizzatori hanno rinviato l’appuntamento a cavallo tra la fine di settembre e la fine di ottobre 2021. Una decisione ufficiale che vedrà la definizione delle date precise nel prossimo futuro.

Covid: Carnevale di Viareggio rinviato a Settembre 2021

L’organizzazione ha dovuto mediare tra la propria posizione e quella di commercianti e albergatori, che avrebbero preferito una manifestazione ad autunno inoltrato per non avere ripercussioni sulla stagione estiva, che si annuncia fondamentale per l’andamento economico di moltissime attività. I corsi hanno bisogno di spazio nelle zone centrali della località costiera. Nel frattempo Viareggio ospiterà delle manifestazioni collaterali, come si apprende da Repubblica online: il 30 gennaio la bandiera salirà lo stesso sul pennone di piazza Mazzini, mentre nei giorni di febbraio in cui avrebbero dovuto sfilare i corsi ci sarà spazio per qualche manifestazione virtuale. Marialina Marcucci, presidentessa della Fondazione Carnevale, ha spiegato che l’edizione sarà dedicata ad un omaggio a tutti quei carnevali che non si sono potuti tenere.