Domenica In: anticipazioni 3 gennaio, gli ospiti

Domenica In ritorna in tv con la sua prima puntata del 2021: Mara Venier accoglierà ospiti virtuali e in studio nella nuova puntata di oggi, 3 gennaio. Dalle 14:00 in poi, gli studi Fabrizio Frizzi di Roma si popoleranno di tanti volti noti del piccolo schermo italiano.

Le anticipazioni di Domenica In ci parlano di Paolo Fox, pronto a raccontare le sue previsioni per il nuovo anno. Giovanna Ralli invece festeggerà il suo 86° compleanno a distanza di un solo giorno dal lieto evento. Racconterà aneddoti della vita privata e professionale.

Domenica In, anticipazioni 3 gennaio 2021

A Domenica In troveremo anche Giovanna Botteri, Ferzan Ozpetek, Sandra Milo, Fausto Leali, Eleonora Daniele e Don Antonio Mazzi. Ci sarà inoltre Guillermo Mariotto, di recente al centro di alcuni gossip per via della sua assenza da Il Cantante Mascherato 2021. Ritornerà anche Alba Parietti, ora autrice del suo nuovo libro La cacciatrice di narcisi (Baldini + Castoldi). Un’analisi del narcisista in tutte le sue sfumature, “una creatura affascinante, senza dubbio, ma anche infida e pericolosa”. Nel testo, Alba analizza il manipolatore e bugiardo patologico grazie a tanti punti di vista, analizzando le tecniche di seduzione messe in atto da questa tipologia di uomo e fornendo utili consigli per liberarsi dal giogo del Narciso di turno.

Per lo spazio musicale potremo contare su Roby Facchinetti: l’artista ed ex volto dei Pooh interpreterà il singolo Invisibili che ha scritto con Stefano D’Orazio. Il brano fa parte del disco Inseguendo la mia musica. Presente all’appello anche Cristiana Capotondi, questa sera in tv con il film Chiara Lubich – L’amore vince tutto. Un racconto inedito sulla fondatrice del Movimento dei focolari e icona della spiritualità contemporanea. Le anticipazioni di Domenica In confermano che verrà dato ancora una volta lo sguardo al mondo scientifico grazie all’intervento di Pierpaolo Sileri, vice ministro della Salute. Suoi gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia mondiale e non solo.