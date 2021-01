Val Senales – Sono due i morti a causa di una valanga che si è verificata in Val Senales, sopra Maso Corto, in provincia di Bolzano. Come si apprende dall’ANSA sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l’elisoccorso Pelikan. Nonostante lo spiegamento di forze, non si sono potute evitare le due vittime. L’allarme, inoltrato da persone che hanno visto la valanga travolgere gli scialpinisti coinvolti, ha portato ai soccorsi.

Due morti per una valanga a Maso Corto in Val Senales

Il pericolo valanghe è stato diffuso in gran parte dell’Alto Adige dopo le nevicate dei giorni scorsi, ed è di grado 3 di 5, quindi mediamente elevato. Anche altre regioni d’Italia sono coinvolte in queste ore dal pericolo valanghe causato dalla neve caduta copiosa sia sulle Alpi che sulle porzioni toscane dell’Appennino. Purtroppo la Val Senales rappresenta un luogo particolarmente a rischio: soltanto un anno fa, il 28 dicembre 2019, un altro evento del genere provocò la morte di tre tedesche: una donna e di due bambine di sette anni, di cui una era la figlia.