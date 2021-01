Foggia – Il presidente del Consiglio Comunale Leonardo Iaccarino, che nella notte di capodanno aveva sparato dal balcone con una pistola a salve per “festeggiare” l’arrivo del 2021, ha rassegnato le sue dimissioni. Ha inviato una lettera al sindaco di Foggia, Franco Landella. È praticamente certo che le dimissioni verranno accettate considerata la posizione istituzione di Iaccarino che non può giustificare gesti del genere. La nota inviata da Iaccarino è stata resa nota dallo stesso e riproposta dall’agenzia ANSA. La proponiamo qui anche per i nostri lettori.

Foggia, si dimette il presidente del Consiglio comunale Iaccarino

“Come noto uno scampolo della mia vita privata è diventato, mio malgrado, di pubblico dominio. Ciò ha leso la mia immagine pubblica (che è stata sempre ineccepibile) e l’Istituzione che rappresento. È superfluo evidenziare che sono del tutto consapevole che in una città ostaggio della mafia, in cui le pistole sparano per uccidere, è doveroso evitarne qualsiasi utilizzo, per il forte disvalore simbolico che esse rappresentano. Devo anteporre l’interesse dell’Istituzione che rappresento e della intera Città, che per mia responsabilità si trova negativamente al centro della cronaca, e pertanto compiere un gesto per me doloroso ma inevitabile. Rassegno, pertanto le mie dimissioni dalla presidenza dell’assise comunale”.