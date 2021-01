Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 4 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 4 gennaio 2021. Il weekend sta per finire e una nuova settimana è dietro l’angolo. Quali sorprese riserveranno gli astri ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? L’Ariete vivrà una giornata interessante, il Toro dovrà sistemare un problema economico o legale. I Gemelli potranno lavorare su nuovi progetti, mentre il Cancro sarà colto da qualche dubbio. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 4 gennaio 2021: Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una giornata interessante, in linea con questo periodo di recupero importante. Hai un cielo molto generoso dalla tua parte e la voglia di riscatto non ti manca. Oltretutto, venerdì Mercurio sarà di nuovo favorevole: se hai un progetto in mente, rimboccati le maniche e datti da fare.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 4 gennaio 2021: Toro

Domani sarà necessario mettere a posto una situazione economica o legale. Quando Giove è in aspetto contrario bisogne fare attenzione alle questioni finanziarie e legali, cercare di chiarire quello che ancora non è risolto. Chi sta trascinando dei problemi di lavoro, dovrebbe provare ad affrontarli.

Oroscopo domani lunedì 4 gennaio 2021: Gemelli

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani con Giove e Saturno in aspetto favorevole comincerai un periodo più fortunato. Venerdì il cielo diventerà particolarmente promettente per alcuni segni, compreso il tuo, e diventerà sempre più possibile migliorare la propria vita. Sono stelle molto importanti per chi desidera mandare avanti nuovi progetti di lavoro, ma anche l’amore.

Oroscopo domani lunedì 4 gennaio 2021: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani potresti essere colto da qualche insicurezza. Gennaio potrebbe provocarti alcune difficoltà in amore, ma tieni a mente che Saturno non è più contrario. Tutti i problemi, le tensioni accumulati negli ultimi due anni potrebbero essere risolti, cercando di mantenere un atteggiamento più positivo. Chi ha qualche disagio in casa rischierà di fare i conti con altri piccoli diverbi. Cerca di fare chiarezza in amore.