Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 4 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 4 gennaio 2021. Una nuova settimana sta per iniziare. Partirà con il piede giusto? Il Leone dovrà provare a risolvere alcuni problemi di lavoro e di soldi, la Vergine avrà un lunedì decisamente stimolante. Inizio settimana un po’ confuso per la Bilancia, mentre lo Scorpione dovrà fare i conti con dello stress. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 4 gennaio 2021: Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai cercare di risolvere alcuni problemi di lavoro e di soldi. A metà settimana Mercurio diventerà contrario: potrebbero nascere nuove difficoltà! Sono giorni piuttosto complicati. Qualcuno potrebbe avere tensioni anche nei rapporti con gli altri, con amici e conoscenti. Sarà importante chiarire molte questioni. Sii prudente, perché potresti essere tentato ad adottare un atteggiamento un po’ troppo distaccato come difesa!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 4 gennaio 2021: Vergine

Domani sarà una giornata molto stimolante. In realtà, tutto gennaio lo sarà, grazie a Marte favorevole e molto presto anche Venere! D’ora in avanti avrai una grande capacità di azione che emergerà anche durante la tua quotidianità. Del resto, già nel 2020 ti sei dimostrato in gamba nel superare tutte le difficoltà che hai incrociato e il 2021 non sarai di meno!

Oroscopo domani lunedì 4 gennaio 2021: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata un po’ stralunata, un po’ confusa. Di recente hai dovuto fare i conti con dei allentamenti, forse hai dovuto mettere in discussione la tua vita intera e adesso dovresti fare più chiarezza in te stesso. Sappi che dover ricominciare da capo non è per forza un male. Certe volte è necessario tagliare i rami secchi, per permetterci di costruire un futuro più felice. Fra pochi giorni Mercurio diventerà favorevole e darà una marcia in più ai progetti importanti.

Oroscopo domani lunedì 4 gennaio 2021: Scorpione

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani dovrai fare i conti con Marte in aspetto contrario. Questa situazione potrebbe crearti stress e, se non farai attenzione, diventerai preda di un grande nervosismo. Nelle prossime giornate potresti avere perfino dei disagi nei rapporti con gli altri e dovrai metterci ancora più forza e determinazione nei tuoi progetti! D’ora in poi dovrai usare estrema cautela con i soldi: con Mercurio, Giove e Saturno contrari non si scherza!