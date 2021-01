Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 4 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 4 gennaio 2021. Una nuova settimana è alle porte. Quali novità riserverà a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Il Sagittario potrà avere la sua rivalsa, mentre il Capricorno sarà energico come non mai. L’Acquario dovrà trovare il coraggio per affrontare i prossimi cambiamenti di vita, i Pesci dovrebbero recuperare in amore. Se vuoi approfondire, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 4 gennaio 2021: Sagittario

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un periodo di rivalsa per te, sotto ogni punto di vista, anche in amore. Del resto, i sentimenti sono molto importanti nella tua vita, così come vivere emozioni sempre più intense. La tua anima gemella dovrebbe essere qualcuno sempre in movimento, qualcuno con nuove dee. Cerca di gestire al meglio la tua emotività e mettiti in gioco!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 4 gennaio 2021: Capricorno

Domani avrai una bella energia, merito del transito del Sole nel tuo segno. Sono giornate caratterizzate da molte idee, progetti validi e uno spirito critico e oggettivo che ti aiuta a guardare il futuro con più maturità. Di recente qualcuno potrebbe essersi sentito tradito da una persona di fiducia e questo fatto ti ha messo a dura prova. Buttarti alle spalle questo episodio e andare avanti richiederà un certo sforzo.

Oroscopo domani lunedì 4 gennaio 2021: Acquario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai cominciare a raccogliere tutto il coraggio che troverai per cambiare percorso, per rivoluzionare la tua vita. Molti Acquario sono già alla ricerca di qualche novità, anche nel lavoro. Urano in aspetto contrario, però, parla di resistenze. Non tutti saranno pronti a cambiare. Sappiate, in ogni caso, che con Giove nel segno sarà quasi impossibile mantenere la vita di prima!

Oroscopo domani lunedì 4 gennaio 2021: Pesci

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani dovrai iniziare a recuperare sentimenti autentici in amore. Dicembre potrebbe aver creati problemi a molte relazioni. Venere in un segno di terra significherà un possibile riavvicinamento, una riappacificazione per tutte le coppie che non hanno vissuto una chiusura definitiva. Se invece la tua storia si è conclusa, sappi che il prossimo weekend e i mesi successivi ti aiuteranno a stare un po’ meglio e piano piano voltare pagina.