Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 4 al 10 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 4 al 10 gennaio 2021. Il primo weekend del 2021 è ormai alle spalle e una nuova settimana sta per cominciare. Quali segni zodiacali saranno favoriti dalle stelle nei prossimi giorni? Per scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà alla grande. In amore potrai contare ancora su una bellissima Venere che ti spronerà a metterti in gioco in amore. Non dovresti sprecare un cielo così favorevole. Anche sul lavoro le cose andranno bene. Stai ritrovando fiducia e ottimismo. Certo, ci sarà da lavorare sodo per superare tutte le difficoltà nate in passato, ma aspettati notevoli passi in avanti!

Toro

In amore dovrai avere un po’ di prudenza, soprattutto se da giorni ti porti dietro alcune perplessità riguardo la tua relazione. I single potranno, invece, tornare in pista, a patto che si scrollino di dosso il passato. Sul fronte lavorativo dovrai fare molta attenzione, specie se stai chiudendo un accordo. Occhio ai soldi!

Gemelli

Di recente Venere in opposizione potrebbe aver provocato dei problemi nella coppia. D’ora in poi le cose potranno migliorare: se ti piace qualcuno, è tempo di uscire allo scoperto! Sul lavoro, grazie al sostegno di Giove e Saturno in aspetto favorevole, potrai dedicarti a nuovi progetti in vista del futuro: ile soddisfazioni arriveranno.

Cancro

Finalmente non dovrai fare più i conti con Giove e Saturno in opposizione. L’amore potrà regalarti emozioni speciali, ma tu dovrai fare la tua parte e lasciare andare ogni reticenza. Nel lavoro stai ritrovando più tranquillità e chiarezza. I liberi professionisti saranno particolarmente sostenuti da queste stelle, ma tutti i Cancro, grazie alle loro capacita di mediazione, potranno superare le proprie difficoltà.

Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox la settimana ti richiederà molta prudenza. In amore ti converrà evitare discussioni e contrasti, specialmente con i Toro e i Pesci. Ci sarà chi avrà molta voglia di lasciarsi andare, ma dovrà fare i conti con la propria paura di soffrire. Nel lavoro dovresti fermarti e fare il punto della situazione. Chi ha dei problemi legali o economici non risolti, dovrà darsi da fare e trovare una soluzione entro febbraio.

Vergine

In amore saranno giorni piuttosto delicati. Qualcuno potrebbe prendere le distanze da una persona che percepisce come ambigua, incomprensibile. Dovresti provare a fare chiarezza dentro te stesso! Dal punto di vista lavorativo arriveranno presto nuove opportunità da cogliere al volo. L’importante sarà non avere fretta, non pretendere tutto e subito.

Bilancia

In amore se sei solo da tempo dovresti lanciarti. Le stelle sono particolarmente promettenti e favoriscono i nuovi incontri, le nuove storie. Chi, invece, ha da poco cominciato una relazione, potrebbe ritrovarsi con qualche perplessità di troppo o qualcosa di non chiaro. Sii prudente! Sul lavoro non ci saranno grandi novità nell’immediato, ma entro febbraio qualcosa si muoverà.

Scorpione

In amore potresti avere qualche difficoltà, soprattutto se stai uscendo con un Ariete, un Gemelli o un Acquario. Servirà molta prudenza. Chi, invece, sta vivendo una grande storia d’amore o un’amicizia speciale, avrà giornate molto promettenti. I nuovi incontri saranno facilitati, per cui se sei single dovresti sfruttare le prossime giornate. Sul lavoro dovrai usare estrema cautela, anche se hai una gran voglia di cambiamenti. Per questa settimana sarà meglio mantenere un profilo basso!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà molto bene in amore. Non potrebbe essere altrimenti, visto che avrai la complicità di Venere, Giove e Saturno. Buttai, senza pensarci due volte! Nel lavoro potrebbero arrivare novità entusiasmanti, forse un progetto importante…

Capricorno

In amore le cose andranno bene e fra pochi giorni, quando Venere raggiungerà i tuo segno, ancora di più! Tu, però, dovrai fare la tua parte e lasciarti alle spalle le ferite del passato. Si preannuncia un periodo molto importante per i sentimenti. Sul lavoro dovresti cambiare prospettiva. Favoriti gli studi e i progetti a lunga scadenza.

Acquario

Ora che Giove e Saturno sono nel tuo segno non hai più scuse: devi avviare la tua personale rivoluzione, partendo dall’amore. Ci sarà chi s’invaghirà di una persona molto diversa da lui, chi cercherà più stabilità nella coppia. Anche sul lavoro si preannuncia un periodo fervido e tu sarai pieno di idee nuove da realizzare. Rimboccati le maniche e mettiti in gioco!

Pesci

Saranno altri giorni caratterizzati da alcune insicurezze, da dubbi in amore. Più di un Pesci, se si sente preso in giro da tempo, potrebbe considerare perfino la rottura di un rapporto. Sul fronte professionale non dovresti strafare. Il rischio che correrai nei prossimi giorni sarà quello di riversare la tensione nata in famiglia nel lavoro. Fai attenzione!