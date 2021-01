Pierpaolo Pretelli e il consiglio a Giulia Salemi: “Non puoi fare paragoni”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continuano a tenere banco al Gf Vip 5. In seguito allo scoppio di passione avvenuto nelle scorse ore, i due concorrenti sembrano voler analizzare più da vicino il loro rapporto. In particolare la showgirl potrebbe aver iniziato ad avere dei forti dubbi.

Pierpaolo Pretelli ha scelto comunque di rimanerle vicino, suggerendo a Giulia Salemi di continuare ad essere se stessa. La figlia di Fariba infatti è rimasta molto colpita dalle critiche ricevute dalla madre dell’ex velino e da alcuni compagni di casa.

Pierpaolo Pretelli deciso con Giulia Salemi: lo spettro del passato

Sono tempi duri per la coppia più chiacchierata della Casa. Tra fan e coinquilini, sono in molti a credere che tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ci sia una storia d’amore fake. Magari nata per permettere ad entrambi di proseguire a passo spedito verso la finale. Nelle ore successive al trasferimento nel Cucurio, la modella persiana ha manifestato alcuni dubbi all’amica Rosalinda Cannavò. Quest’ultima ha cercato di rimetterla in riga con un particolare consiglio: “Se tu fai paragoni con il passato, è normale che la gente poi ti giudichi, dimentica tutto e vai avanti”. In quel momento era presente anche l’ex velino, che ha voluto dire la sua: “Non puoi fare paragoni, io non li ho mai fatti con la storia con Elisabetta”.

Giulia Salemi infatti ha sottolineato più volte di non ripetere quanto avvenuto in passato proprio nel reality. In particolare riguardo alla storia d’amore con Francesco Monte, poi naufragata lontano dai riflettori mediatici. “Una volta che ti baci, non puoi più tornare indietro”, ha risposto invece lei ai due coinquilini, “se adesso noi litighiamo e non ci parliamo più, sto male”. L’ex velino tuttavia preferisce che la modella continui ad essere se stessa e persino a tirarsi indietro, se preferisce. Anche se si trovano in un contesto televisivo, non devono forzare le cose fra loro.