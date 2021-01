Quali sono i segni zodiacali più dipendenti dalla relazione amorosa? Ecco la risposta

Spesso si utilizza la definizione di “dolce metà” quando si indica il proprio partner, come se emotivamente parlando una coppia costituisse letteralmente due metà che funzionano alla perfezione solo se in simbiosi. Alcune persone prendono fin troppo alla lettera questa definizione, arrivando ad essere troppo dipendenti, quando non addirittura succubi del proprio partner, prerogativa che sembra appannaggio particolare di alcuni segni zodiacali:

Bilancia

Quando è realmente coinvolto emotivamente Bilancia smette momentaneamente di vestire i panni del “diplomatico dialogatore” e diventa molto più guardingo e sospettoso, ma non perchè sia geloso in maniera ossessiva, quanto piuttosto perchè tiene molto alla relazione stessa, al punto che diventa un po’ pedante verso l’altra metà.

Scorpione

Quando è innamorato lo Scorpione mette a nudo un’indole sensibile e fortmente empatica, per niente dura e pura come potrebbe sembrare, ma che prova grande soddisfazione nel rendere felici il partner di turno. Quando qualcosa va male, o semplicemente la sua dolce metà è in crisi, anche lui inizia a soffrire quasi allo stesso modo, ecco perchè può apparire eccessivamente apprensivo.

Pesci

Pesci è un segno molto profondo e sensibile che arriva a soffrire quasi fisicamente quando qualcuno che ama è in difficoltà. I rapporti sociali sono gestiti con grande enfasi, non per sua scelta, quanto piuttosto per predisposizione caratteriale, e non in casi rari divenda totalmente dipendente verso una persona.

Cancro

Ha un profondo rispetto ed ammirazione per la persona che è riuscita a conquistare il suo cuore, e forse per questo tende a ricoprire un ruolo sopratutto passivo, subendo fin troppo le iniziative e le decisioni della controparte. Questo non sembra disturbarlo, anzi.