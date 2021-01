Ricetta Muffin con gocce di cioccolato: ecco la ricetta perfetta e infallibile

Ricetta Muffin con gocce di cioccolato – Le ricette americane hanno conquistato il mondo, ma del resto sono quasi tutte buonissime. I muffin sono dei tipici dolcetti americani dal gusto inconfondibile, con una morbidezza strepitosa e molto semplici da realizzare.

per replicare questa ricetta ci vogliono pochi e semplici ingredienti, che tra l’altro abbiamo di solito in casa. Quindi non perdete occasione per provare questa infallibile ricetta.

Ricetta Muffin con gocce di cioccolato – INGREDIENTI

DOSI PER CIRCA 20 MUFFIN

3 uova

200 g di zucchero

300 g di farina

1 bicchieri di olio di semi

1 bicchiere di latte (non troppo freddo)

estratto di vaniglia

una bustina di lievito per dolci

150 g di gocce di cioccolato fondente

Ricetta Muffin con gocce di cioccolato – PREPARAZIONE

Montate le uova con lo zucchero per almeno cinque minuti, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete al composto tutti i liquidi. In una terrina mischiate tutti i solidi ( farina, vanillina e lievito). Unite i solidi ai liquidi, montate ed infine aggiungete le gocce di cioccolato fondente. Amalgamate con una spatola.

Distribuite il composto nei pirottini riempendoli fino a 3/4 e fate cuocere per 18/20 minuti informo preriscaldato a 180°.