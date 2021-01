Ricetta Pancakes salati: L’imperdibile ricetta americana versione salata

Ricetta Pancakes salati – Le ricette americane oramai sono diffuse in tutto il mondo. La colazione con i pancakes è un must, ma noi oggi vogliamo fare di più. Abbiamo intenzione di proporvi la ricetta dei pancakes, ma salti. Questa ricetta è buonissima e questi pancakes salati sono una squisitezza e possono essere accompagnati da tutti condimenti come: salumi, salmone, formaggi e miele, panna acida. Provateli e ve ne innamorerete.

Ricetta Pancakes salati – INGREDIENTI

DOSI PER 10 PANCAKES

2 uova

1 cucchiaino di sale

10 g di burro fuso

200 g di farina 00

mezza bustina di lievito istantaneo per dolci salati

200 ml di latte

burro per la padella

PER LA FARCIA

salmone

prosciutto crudo

panna acida

zucchine grigliate

Ricetta Pancakes salati – PREPARAZIONE

In una terrina montate i tuorli d’uova, in un’altra montate a neve gli albumi con un pizzico di sale. aggiungete il latte ai tuorli, poi il burro ed il sale ed amalgamate. Poi aggiungete la farina ed il lievito per torte salate. Infine con una frusta a mano incorporate gli albumi con una spatola mescolando dal basso verso l’alto per far si che non si smontino.

Spalmate del burro in una padellina da max 10 centimetri e versate un mestolo colmo di impasto e fate cuocere da entrambi i lati fin quando non è dorato su entrambi i lati.

farcite i vostri pancakes salati come meglio preferite.