Torino – Un uomo di 24 anni ha tentato la fuga gettandosi dalla finestra del quinto piano all’arrivo della polizia allertata perché lo stesso soggetto aveva aggredito la sua compagna. L’uomo, stando alle ricostruzioni, e caduto sul tetto di una costruzione adiacente alla palazzina e non è attualmente in pericolo di vita. È in ospedale, ma non si hanno altre notizie. Anche la donna è stata portata in ospedale per accertamenti.

Torino, cade dalla finestra in fuga dalla polizia. Aveva aggredito la sua donna

La notizia, riportata dall’ANSA, è stata diffusa poco fa. Il fatto è avvenuto nella zona Barriera Nizza. Come riferisce l’agenzia di stampa, gli agenti della squadra volanti sono stati chiamati dalla compagna dell’uomo e sono entrati nell’appartamento.

L’uomo stava per essere portato in Questura in seguito alla ricostruzione dell’aggressione nei confronti della sua compagna. Si è poi divincolato, raggiungendo un sottotetto della struttura. Non è chiaro se sia caduto dalla finestra lanciandosi in un gesto autoconservativo, oppure se sia caduto nel tentativo di fuga.