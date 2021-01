Allerta neve in Liguria: dopo le precipitazioni dei giorni scorsi sia sulle Alpi che negli Appennini, continua l’allarme per le forti precipitazioni nevose attese nelle prossime ore. Come si apprende dall’agenzia ANSA Arpal ha modificato ed esteso l’allerta gialla che doveva terminare alla mezzanotte di oggi. In Valle Stura, nell’entroterra Savonese e in Val Bormida l’allerta neve già diramata è stata prolungata fino alle 15 di domani. In Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia invece scatta dalla mezzanotte di oggi fino alle 15 di domani.

Allerta neve in Liguria estesa e prolungata: ecco dove e quando

Le temperature registrate nelle ultime ore sono particolarmente basse nelle zone interne con punte di -6.2 ai 1845 metri di Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) e -3.7 a Monte Settepani. Purtroppo nella notte tra oggi, 4 Gennaio 2021, e domani 5 Gennaio 2021, è atteso un ulteriore ribasso delle temperature che porterà la neve a cadere anche a quote più basse, sui versanti padani di Levante e nel centro a partire dai 400 metri di altitudine, e a ponente sopra i 600 metri. L’allarme dovrebbe attenuarsi nella giornata dell’Epifania, il prossimo 6 gennaio.