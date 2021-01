Antonella Elia Vs Samantha De Grenet: “Str**za, borgatara ripulita male”

Samantha De Grenet e Antonella Elia si sono ritrovate in un faccia a faccia nella Casa del Gf Vip 5, anche se separate da un vetro. L’opinionista infatti ha ancora qualcosa da chiarire con “La regina del gorgonzola”, come ha soprannominato la De Grenet.

Fra le due sono scoppiate le scintille nelle ultime puntate, come la regia si appresta a ricordare al pubblico da casa. Le due leonesse non se le mandano a dire e quello che è evidente è che nessuna delle due ha intenzione di abbassare la guardia.

Antonella Elia si sfoga contro Samantha De Grenet, “Sei un po’ ingrassata”

“Ma chi ti credi di essere, sto cavolo?”, dice Antonella Elia subito dopo la clip mostrata nella puntata di oggi, “ma tu credi davvero di avere il diritto di parlarmi così?”. Samantha si difende e con tono più che pacato, ricorda ad Antonella che l’ha presa di mira fin dal suo ingresso nella Casa. L’opinionista del Gf Vip 5 crede invece di avere tutto il diritto di dirle ciò che pensa a viso aperto. Ecco perchè poco dopo se ne esce con un “Sei un po’ ingrassata”. Immediata anche in questo caso la risposta di Samantha De Grenet: “Ho 20 cm in più”. La puntata di questa sera si rivela più che bollente e le parole volano grosse.

Antonella Elia cede a discapito dell’aplomb che cerca di mantenere: “Str**za”, dice ancora a Samantha, ribattezzandola Tigre di Mompracem. Poi aggiunge “Borgatara ripulita male” e lo ribadisce anche durante il confronto con Andrea Zelletta. “Quanto mi stai sulle pa**e”, prosegue concentrandosi sulla De Grenet. “Io ho un cervello, tu zero”, sottolinea, “quel capello te lo strapperei ricciolo per ricciolo”. La rivale però non coglie e anzi le fa notare che arrabbiarsi così tanto le farà solo venire le rughe. L’opinionista però non ha terminato: “Senti strega, ti puoi spostare un attimo?”. Samantha infatti cerca di rubarela scena a Zelletta, con il dente avvelenato per via delle ultime dichiarazioni dell’opinionista.