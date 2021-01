Augusta – Il sindacato CGIL di Augusta sprona la nuova amministrazione comunale a mantenere gli impegni presi e a pressare anche la regione per evitare il declassamento dell’ospedale Muscatello. È questo, in estrema sintesi, il contenuto della relazione di fine anno di Lorena Crisci, segretario della Camera del lavoro – CGIL, le cui parole sono state diffuse da AugustaNews.it.

Le aspettative sulle nuova amministrazione sono alte: si attendono nuove opportunità di lavoro, l’accelerazione nella sburocratizzazione delle pratiche per usufruire del super bonus al 110% per le ristrutturazioni edilizie, e il sostegno a tutte quelle persone che hanno perso il lavoro e che hanno visto le proprie attività chiudere causa Covid. C’è poi l’annosa questione della rete idrica, vecchia e carente: un problema che ogni estate si rinnova anche a causa delle siccità. Un territorio che, per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, in pochi mesi ha visto da un lato l’assunzione di 84 precari al Comune, ma dall’altro la crisi del settore petrolchimico con la Lukoil che ha fermato gli impianti mandando in cassa integrazione turnisti e giornalieri. Di seguito la sintesi delle parole di Lorena Crisci proposta qui per i nostri lettori.

Augusta, il sindacato CGIL spinge su Muscatello e lavoro: “Il Comune assuma”

“Come sindacato abbiamo già avuto delle interlocuzioni sia con il sindaco Giuseppe Di Mare sia con altri con assessori che hanno ribadito la volontà di fare nuove assunzioni e al momento mi sembra che la strada imboccata sia sulla strada giusta. Siamo orgogliosi di aver mantenuto l’impegno per le consulenze della Cgil comparto scuola che con i suoi aspetti è stato costante di alto livello professionale. Resta il pericolo di declassamento del Muscatello. Da questo punto di vista sono sfiduciata perché non vedo una grossa volontà di riportare l’ospedale ai livelli di assistenza pre-covid né tantomeno di potenziarlo e sono sicura questa sarà uno degli argomento che nel 2021 seguiremo.

È di questi giorni la nostra esternazione di forte preoccupazione per l’esclusione del Piano regionale per le riprese la resilienza. Nessun progetto per la provincia di Siracusa, da finanziare attraverso il Recovery fund, è stato presentato al governo nazionale da parte della Regione. Il 2020 verrà ricordato come l’anno della pandemia, che ha generato la più grave crisi economica e sociale sanitaria globale dopo la Seconda Guerra mondiale. Ci auguriamo che le vaccinazioni, iniziate da poco anche in Italia, possano proseguire e restituirci al più presto quella normalità di cui abbiamo tanto bisogno e con essa si possa riprendere e garantire il lavoro a tutte quelle persone che lo hanno perso. Non ci può essere dignità senza lavoro. Il lavoro rappresenta il mezzo con cui dare dignità all’esistenza”.