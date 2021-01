Classifica e oroscopo martedì 5 gennaio 2021: Acquario irrequieto, Gemelli pieni di motivazione

Ecco l‘oroscopo di martedì 5 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. I giorni scorrono ed eccoci arrivati a martedì. Come proseguirà la settimana dei segni zodiacali? I Gemelli saranno molto motivati e volenterosi, mentre il Leone dovrà tenere la sua agitazione sotto controllo. La Bilancia comincerà un nuovo ciclo della sua vita, l’Acquario sarà piuttosto irrequieto. Se vuoi approfondire, leggi l’oroscopo di martedì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di martedì si preannuncia una giornata molto stimolante. d’ora in avanti le stelle favoriranno gli Ariete determinati a rimettersi in moto, a mettersi in gioco in nuovi progetti. Dovresti cominciare a lavorare su qualcosa di importante in vista di venerdì, quando Mercurio diventerà favorevole, ma soprattutto in vista di un febbraio che sarà particolarmente fruttuoso. In amore, al contrario, dovrai avere un po’ di prudenza in più. 4 stelle.

Toro

Potresti svegliarti piuttosto turbato, preoccupato per il tuo futuro. Ti stanno mancando le sicurezze economiche e lavorative che vorresti adesso. Più di un Toro ha la consapevolezza che nei prossimi mesi qualcosa, un progetto o un contratto, s’interromperà. Sarà davvero importante cercare di trovare qualche sicurezza in più. Per fortuna in amore avrai più fortuna, grazie all’arrivo di Marte nel tuo segno mercoledì e di Venere in un segno amico venerdì. 3 stelle.

Gemelli

Di giorno in giorno acquisisci nuova motivazione, capacità di azione e volontà di metterti in gioco. Giove e Saturno in aspetto favorevole e molto presto anche Mercurio: aspettati grandi novità entro febbraio! Già a partire dai prossimi giorni qualcosa si muoverà, potresti ricevere un’offerta di lavoro da valutare o sarai proprio tu a volerti candidare. Il nuovo passaggio di Mercurio darà nuovo slancio anche al rapporto di coppia. 5 stelle.

Cancro

Si prospetta una giornata molto promettente per chi vorrà esprimere, condividere le proprie emozioni. Finalmente il lavoro potrà ripartire, ora che Giove e Saturno non sono più contrari e che anche Marte comincerà un transito più favorevole. Certo, ci sarà da recuperare molto: non disperare s, ogni tanto, sarai assalito da nuovi momenti di apprensione! In amore servirà molta cautela. Venere sta per diventare contrario. Il pianeta potrebbe provocare un po’ di pressione nelle coppie poco solide. 3 stelle.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di martedì sarai molto agitato, teso. Giove e Saturno potrebbero provocare delle difficoltà in più, un problema legale o comunque di natura pratica, oppure delle ostilità nell’ambiente in cui lavori. Dovrai avere particolare prudenza! Oltretutto molto presto dovrai fare i conti con Marte in quadratura e Mercurio in opposizione. Servirà la massima cautela nei rapporti con i colleghi e nella gestione dei soldi. 2 stelle.

Vergine

Sarà una giornata molto proficua. Sul fronte lavorativo ti aspettano giornate fruttuose. Chissà che non arrivi una nuova opportunità nei prossimi giorni. Nelle prossime ore potrebbe emergere un piccolo fastidio psicosomatico. Non temere, sarà solo un disturbo passeggero! Da mercoledì Marte comincerà un passaggio favorevole e tu ritornerai in piena forma! 4 stelle.

Bilancia

La Luna raggiungerà il tuo segno e sancirà l’inizio di una nuova vita. Finalmente potrai dire addio al passato, ai problemi, alle tensioni vissute finora. Da mercoledì ti libererai anche dell’opposizione di Marte che ti ha creato molte difficoltà. Sul lavoro potrai ripartire, rimetterti in gioco. In amore, invece, dovrai fare attenzione, ancora di più da venerdì quando Venere sarà in quadratura. Servirà ancora più prudenza alle coppie che stanno subendo un certo distacco. 3 stelle.

Scorpione

Sarai particolarmente nervoso e inquieto. Sul lavoro dovrai muoverti con cautela, non fare un passo senza aver prima riflettuto, ragionato bene. Per fortuna da giovedì la Luna sarà nel tuo segno e tu potresti ottenere qualche intuizione, idea molto importante. D’ora in poi dovrai munirti di molta pazienza e diplomazia nei rapporti con gli altri, perché quel Marte che fra poche ore diventerà opposto, si farà più insidioso. 2 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di martedì sarà una giornata importante per l’amore. Dovresti sfruttare le ultime giornate in cui Venere sarà nel tuo segno e Marte sarà in aspetto favorevole per metterti in gioco. Dopodiché le cose cambieranno. In compenso avrai un nuovo alleato, Mercurio, che ti spronerà a mettere in campo i tuoi talenti, a lavorare su nuovi, ambiziosi progetti. 5 stelle.

Capricorno

Stai per entrare in un periodo che favorirà specialmente la vita sentimentale e relazionale. A poco a poco ti ritroverai Marte e Venere in aspetto armonico. Sarà possibile ritrovare la passione che è mancata negli ultimi tempi, l’intesa di coppia o, se sei single, potrai imbatterti in qualche incontro speciale. Ci sarà perfino di riscoprirà l’interesse per una vecchia fiamma che credeva di aver dimenticato! 4 stelle.

Acquario

La Luna in quadratura potrebbe renderti un po’ nervoso, agitato. Dovrai impegnarti per tenere la tua irrequietezza sotto controllo, altrimenti rischierai di riversarla in amore! Giove e Saturno nel tuo segno stimolano un desiderio di libertà, di cambiamento. D’ora in avanti dovrai agire con intelligenza e buonsenso, calcolando bene ogni passo. A maggior ragione se si considera il fatto che Marte sta per raggiungere una posizione contraria. 3 stelle.

Pesci

Dovresti cominciare a fare chiarezza in amore o in famiglia, se nelle scorse settimane ci sono stati momenti di tensione. Da venerdì avrai anche il supporto di Venere, nuovamente favorevole, e riportare l’armonia in casa sarà più facile. Tu dovrai fare la tua parte, però, e non trascinarti ripensamenti o rancori. Lascia andare le delusioni passate! 3 stelle.