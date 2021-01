Digerisci male? Prova questi rimedi naturali

Le difficoltà nel digerire sono una problematica che riguarda tantissime persone. Se sei qui, significa che stai cercando una soluzione in merito, magari perché hai sperimentato il fastidio della situazione durante le Feste. Bene! Nelle prossiime righe di questo articolo, puoi trovare la risposta a questo interrogativo.

Rimedi naturali per digerire meglio: quali sono?

La natura ci offre diverse e interessanti opportunità quando si parla di rimedi naturali per digerire meglio. In questo novero è possibile citare un grande classico come il mix acqua e limone. Attenzione: il rimedio in questione deve essere assunto categoricamente senza zucchero.

Sì, il gusto sarà un po’ amaro, ma non bisogna lasciarsi abbattere: la soluzione per sentire meno il fastidio prevede il fatto di bere a piccoli sorsi. Un altro aspetto al quale bisogna farsi trovare pronti è il fatto che gli effetti possono non essere immediati.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei rimedi naturali per digerire meglio. In questo novero è possibile includere un’altra soluzione molto famosa, ossia il canarino. Si tende spesso a considerare questa espressione un altro modo per chiamare in causa l’acqua e limone, ma attenzione, c’è una differenza importante. Nel caso del canarino, infatti, non ci si limita a spremere il limone nell’acqua, ma si fa bollire la sua scorza per circa 10 minuti.

Come non citare poi il mix acqua e bicarbonato? L’utilizzo di questo rimedio naturale per la buona digestione trova efficacia soprattutto nei casi in cui ci si è dedicati a un pasto particolarmente pesante. Il bicarbonato, infatti, è noto per la sua straordinaria efficacia riguardante il contrasto all’acidità.

I rimedi naturali per digerire bene non finiscono certo qui! Nell’elenco, infatti, è possibile includere anche diverse tisane. Questi rimedi della nonna sono davvero interessanti e comprendono, per esempio, gli infusi a base di alloro. Come si prepara? Si mette a bollore un pentolino pieno d’acqua e, una volta che quest’ultima ha raggiunto i 100°C, si mettono in infusione 3/4 foglie d’alloro ben pulite. Prima di spegnere il fuoco, è opportuno lasciarle riposare per circa 5 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, si filtra il tutto e si gusta la tisana.

Ricordiamo infine che un rimedio tanto semplice quanto utile per contrastare le problematiche digestive prevede il fatto di dedicarsi a una sana passeggiata subito dopo aver mangiato.