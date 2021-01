Frasi sull’alfabeto Braille – Oggi è 4 Gennaio, è una giornata importante, è la Giornata Internazionale dell’alfabeto Braille.

Questa giornata è molto importante perché serve a sensibilizzare la popolazione mondiale riguardo i problemi che i non vedenti incorrono in tutti i giorni. Certo la creazione dell’alfabeto Braille ha migliorato la vita di milioni di persone nel mondo.

Le origini di questo alfabeto vanno riconosciute a Louise Braille che ha ideato questo mezzo rivoluzionario per consentire ai non vedenti di comunicare. L’alfabeto Braille è basato su sei punti in rilievo che combinati tra loro consentono di realizzare lettere, numeri, segni di interpunzione, simboli musicali. È quindi giusto celebrare questa giornata, con massima stima e rispetto.

Vediamo insieme qualche frase sull’alfabeto Braille.

Frasi sull’alfabeto Braille: ecco le migliori di oggi 4 Gennaio – Giornata internazionale del Braille