Grande Fratello Vip 5, anticipazioni 4 gennaio

Il Grande Fratello Vip 5 ritorna nella prima serata di Canale 5 di oggi, lunedì 4 gennaio 2021. Il reality condotto da Alfonso Signorini si prepara a una nuova puntata ricca di emozioni. In ballo le nomination di Andrea Zenga, Giacomo Urtis e Mario Ermito: chi dovrà abbandonare la Casa?

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip 5 puntano anche lo sguardo sul legame tra Pierpaolo Pretellie Giulia Salemi. I due sono usciti allo scoperto, ma sono intanti a nutrire ancora dei forti dubbi sulla loro love story.

Grande Fratello Vip 5, le anticipazioni del 4 gennaio

Occhi puntanti su Giulia e Pierpaolo: la relazione fra i due procede fra alti e bassi, soprattutto perchè l’influencer ha dei grossi dubbi su che cosa stia accadendo fra loro. Pretelli nelle ultime ore le ha suggerito persino di tirarsi indietro, se è ciò che desidera. L’ex velino invece sembra ormai aver archiviato del tutto l’altro flirt nato nella Casa, quello con Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima ha smentito di avergli inviato un messaggio aereo alcune settimane fa e ha già chiaroto che non sarà presente nella puntata di questa sera. La showgirl infatti è volata fino a Dubai per stare vicino al figlio Nathan Falco: il ragazzino ha trascorso lì il Capodanno con il padre Flavio Briatore.

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip 5 ci rivelano che ritorneremo a parlare anche di Dayane Mello. La gieffina è finita al centro di una grande polemica per via dello scontro avuto con Stefania Orlando. Le due infatti hanno avuto un acceso confronto in cui sono volate parole grosse e la Mello ha deciso anche di smascherare la Orlando per via delle sue nomination. In ballo anche l’amicizia fra Dayane e Rosalinda Cannavò: quest’ultima ha manifestato la volontà di interrompere ogni rapporto. Anche se una lettera scritta all’attrice sembra aver chiarito ogni dubbio. Ci sarà ancora qualcosa di cui discutere?