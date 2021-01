I segni zodiacali più prepotenti in assoluto: resterai sorpreso

Non sempre la prepotenza è sintomo di arroganza, anzi in molti casi voler imporre il proprio pensiero agli altri in maniera non naturale denota esattamente il contrario. In ogni caso le persone con questo tratto vengono in genere mal sopportate da una larga schiera di individui, anche se questo li può rendere anche interessanti. Difficile dire in modo semplice e definito cosa renda un carattere prepotente, ma è possibile definire i segni zodiacali che lo sono maggiormente:

Scorpione

Solitamente molto aperto al dialogo, quando si parla di affari che lo riguardano, come la sfera sentimentale diventa decisamente più complesso da gestire e da convincere della bontà di idee e concetti differenti dalle proprie. In genere crea una propria logica molto stringente e si attiene in modo scrupoloso a questa, tentando al contempo di convincere gli altri che è l’unica valida.

Cancro

Rancoroso e prepotente nel senso più puro e tangibile, in una maniera e nell’altra il Cancro proverà ad imporre la propria ragione anche a costo di essere pedante e insopportabile, arrivando ad arrivarci per sfinimenti e senza neanche usare le parole: in molti casi infatti sfrutta il rancore ed il senso di colpa per “avere ragione”.

Leone

Rappresenta il testardo-egocentrico sul generis, che sottovaluta le reazioni altrui e sopravvaluta le proprie. Ecco perché scendere a patti con il Leone è praticamente impossible, segue una logica tutta sua dove di fatto non sembra ammettere mai in modo chiaro una propria mancanza.

Capricorno

Non necessariamente egocentrico, ma riesce a sembrarlo quando non si sente valorizzato o ascoltato, questo perchè il Capricorno solitamente è in insicuro cronico, che pensa fin troppo sul da farsi e quindi ha bisogno costantemente di una guida. Allo stesso tempo non ama essere contradetto quindi è una bella “gatta da pelare”.