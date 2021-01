Io e Marley: trama, trailer e cast del film

Io e Marley è il film che Rai 2 propone per il suo prime-time di oggi, lunedì 4 gennaio 2021. Andrà in onda dalle 21:20 circa ed è diretto da David Frankel. Il genere è dramedy e biografico ed è interpretato da Jennifer Aniston e Owen Wilson. Il titolo originale è Marley & Me.

La trama di Io e Marley invece si basa sul romanzo omonimo e autobiografico scritto da John Grogan. La storia parla di John e Jenny, due sposini che decidono di trasferirsi in Florida e che affrontano l’idea di allargare la famiglia. L’arrivo di un cucciolo di Labrador stravolgerà le loro esistenze. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Io e Marley, la trama

John e Jenny si sono appena sposati quando decidono di lasciare il Michigan e le sue stagioni fredde per andare a vivere in Florida. I due iniziano a lavorare per due giornali rivali: Jenny riceve subito degli incarichi importanti, mentre il marito ottiene solo necrologi e articoli brevi su notizie di secondo piano. Un giorno, John si ritrova spaventato alla sola idea di diventare padre: Jenny vorrebbe allargare la famiglia. Così su consiglio di un collega decide di regalarle un cucciolo di Labrador. Marley si rivelerà presto un cane che non si lascia sottomettere e che non è incline a imparare i canonici comandi. In seguito, John riceve un incarico particolare: potrà curare una rubrica in cui discutere delle disavventure della vita quotidiana. Approfitta quindi dei disastri in cui lo getta sempre Marley per scrivere i suoi pezzi. La trama di Io e Marley ci rivela che alla fine Jenny riuscirà alla fine a coronare il suo sogno di diventare madre. I guai con Marley però sono appena iniziati.

Io e Marley, il cast completo