La Molisana nella bufera: sul sito pasta dal sapore “littorio” e “coloniale”

La Molisana, azienda produttrice di pasta distribuita in Italia e all’estero, è al centro di una bufera social per la comparsa sul proprio sito della descrizione di alcuni formati di pasta che sembrano inneggiare al fascismo. Parte tutto dalla segnalazione su alcuni social network di un formato di pasta, quello che in genere viene chiamato conchiglie, che sul pacco de La Molisana ha il nome “Abissine”. L’ignaro cliente ha un sospetto a casa, va sul sito de La Molisana, e trova una descrizione che pare inequivocabile: “Negli anni Trenta l’Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di pasta: Tripoline, Bengasine, Assabesi e Abissine. […]. Di sicuro sapore littorio, il nome delle Abissine Rigate all’estero diventa Shells, ovvero conchiglie”. Per le tripoline, invece, “Il nome evoca luoghi lontani, esotici ed ha un sapore coloniale”.

Intervistata da Repubblica.it, Rossella Ferro, titolare del pastificio e responsabile marketing, ammette che la campagna affidata ad un’agenzia di comunicazione non è stata controllata in ogni dettaglio. Queste le sue parole: “Non abbiamo alcun intento celebrativo quando parliamo di questi formati storici. Abbiamo appena provveduto a cambiare le schede descrittive dei prodotti. Siamo molto attenti alla sensibilità dell’opinione pubblica e in questo caso l’unico errore è stato non ricontrollare tutte le schede affidate all’agenzia di comunicazione. Ribadisco che per noi non c’è alcun sentimento di celebrare quel periodo storico”. Un dubbio insorto in molti clienti che iniziano a guardare con sospetto quel 100% italiano che campeggia sui pacchi de La Molisana e che indicherebbe un certificato di qualità del prodotto. Basterà aver cambiato le schede (lo hanno fatto davvero, ndr) per non aver perso fette di mercato? I nomi dei formati di pasta, al momento restano quelli.