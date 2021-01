Alberto Polo, sindaco di Dolo (nella foto il caratteristico mulino, ndr), si è spento stamattina all’età di 46 anni. L’uomo è deceduto all’ospedale di Mirano per le conseguenze di un tumore di cui era malato da circa un anno e mezzo. Le sue condizioni, si apprende da corriere.it, sono peggiorate all’improvviso nella serata di ieri, costringendolo al ricovero in ospedale. Polo si era ricandidato a sindaco nello scorso settembre, ottenendo il 66.5 % dei voti e venendo così confermato dopo i primi 5 anni di mandato, dopo un primo momento di stabilizzazione della malattia che gli era stata diagnosticata nel 2019. Lascia moglie e due figli.

Morto di tumore il sindaco di Dolo Alberto Polo, aveva 46 anni

Il cordoglio è arrivato nelle scorse ore da tutta la comunità locale e dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che lo ha ricordato come “Un sindaco moderato, capace di affrontare il suo incarico, soprattutto quello in ambito metropolitano, facendo sempre prevalere l’interesse collettivo rispetto a quello personale”. Nell’ultimo periodo Alberto Polo era stato fortemente impegnato accanto ai propri cittadini nella battaglia politica legata all’ospedale locale, trasformato in Covid Center e al centro del timore che possa perdere alcune funzionalità basilari per la salute della popolazione del comune e di quelli circostanti.

Questo il comunicato del Comune di Dolo: «Se n’è andato con grande serenità, senza sofferenza, accompagnato dai suoi cari, presso la struttura sanitaria che in tutto questo periodo si è presa cura di lui con umanità e professionalità. La giunta, tutti i consiglieri comunali e il personale del Comune si stringono a Claudia, Adelaide e Gherardo».