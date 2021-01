Notizie Ultim’ora 4 Gennaio 2021 – Giornal.it vi propone la rassegna delle principali notizie delle ultime ore pubblicate dalle principali agenzie di stampa e rilanciate dal nostro portale. L’anno è appena iniziato e continuano le restrizioni in tutta Italia causa Covid, tanto che il presidente del Consiglio Conte e il Consiglio dei Ministri sta per varare un nuovo DPCM valido dal 7 al 15 Gennaio. Tiene banco anche la questione scuole: il governo chiede alle Regioni di assumersi la responsabilità della riapertura immediata, ma Veneto, Lazio e Campania tentennano e si muovono per ritardare il ritorno degli alunni in classe.

Notizie Ultim’ora 4 Gennaio 2021 – Cosa è accaduto oggi