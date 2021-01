Olio di iperico: i benefici per la pelle del viso

Prendersi cura della pelle del viso con prodotti non aggressivi è molto importante. Sono tante le alternative utili al proposito e se sei qui significa che ne stai cercando una. In questo articolo, ti parleremo in particolare dell’olio di iperico.

Olio di iperico: perché fa bene alla pelle del viso

L’olio di iperico è un prezioso toccasana per la pelle del viso. Quando lo si nomina, è innanzitutto necessario ricordare che si tratta di un fantastico anti rughe naturale. Nel corso degli anni, studiando i suoi composti, è stata individuata una possibile capacità nel favorire la sintesi dell’elastina, fondamentale per l’elasticità della pelle.

Tra i vantaggi di quest’olio, rimedio di bellezza antichissimo estratto dalla pianta di Hypericum perforatum, rientra anche il fatto di essere estremamente delicato. Per rendersene conto, basta ricordare che si può utilizzare senza problemi anche sul contorno occhi.

I benefici dell’olio di iperico per la pelle del viso non si limitano alla prevenzione delle rughe. Tra i motivi per cui vale la pena considerarlo rientra la capacità di favorire un’azione antisettica e antinfiammatoria. Si tratta di due aspetti molto importanti, grazie ai quali è possibile ottenere risultati interessanti per quel che concerne il controllo dell’acne.

A questo punto, è naturale chiedersi in quale momento della giornata sia meglio applicare l’olio di iperico al viso.

Questo rimedio naturale di bellezza – che dovrebbe essere utilizzato unicamente dopo aver consultato il proprio dermatologo di fiducia – può essere applicato sia alla mattina, sia alla sera. Basta davvero poco: è sufficiente un batuffolo di cotone imbevuto con poche gocce di prodotto. Quest’ultimo, va successivamente picchettato sul volto.

Olio di iperico per il corpo

L’olio di iperico è fantastico per la pelle del viso. Non bisogna però dimenticare la possibilità di utilizzarlo anche sul resto del corpo. Questo rimedio naturale speciale si rivela particolarmente efficace nel caso di un inestetismo che riguarda tantissime donne, ossia le smagliature.

Quando si parla di olio di iperico per la pelle del corpo, un doveroso cenno deve essere dedicato alla sua capacità di lenire i sintomi della psoriasi, ma anche quelli delle ustioni. Lo stesso si può dire per gli esiti delle scottature e per quelli dei piccoli eritemi solari.

Per quanto riguarda le controindicazioni, facciamo presente che tra le principali rientra l’allergia ai componenti naturali del rimedio. Inoltre, dovrebbe esserne evitato l’utilizzo prima di esporre la pelle al sole.