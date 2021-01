Oroscopo Branko – domani martedì 5 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 5 gennaio 2021. La prima settimana del nuovo anno avanza ed eccoci arrivati a martedì. Quali colpi di scena avranno in serbo gli astri per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Se vuoi scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico e rivolto ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani martedì 5 gennaio 2021: Leone

Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Branko domani, se ti troverai delle carte tra le mani, dovresti firmare, senza pensarci due volte. D’ora in avanti dovrai fare molta attenzione alle decisioni che prenderai e alle opportunità che busseranno alla tua porta.

Previsioni Branko domani martedì 5 gennaio 2021: Vergine

Domani sarà una giornata particolarmente fruttuosa sul lavoro, merito di Mercurio ancora in aspetto favorevole. Nelle prossime ore potresti ricevere delle proposte d’affari molto interessanti.

Oroscopo domani martedì 5 gennaio 2021: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Branko domani l’ingresso della Luna nel tuo segno sancirà l’inizio di una nuova vita, decisamente più felice. Nelle prossime ore potrai dire addio al passato e a tutte le sue tribolazioni!

Oroscopo domani martedì 5 gennaio 2021: Scorpione

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani dovrai giocare d’anticipo. Il nuovo anno sarà una vera e propria sfida con Giove e Saturno in aspetto contrario da un lato fra pochissimo Mercurio e Marte dall’altro lato. Potrai spuntarla, ma dovrai usare astuzia!