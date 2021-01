Pierpaolo Pretelli, la madre al Gf Vip 5: “Moderati, tuo figlio ti guarda”

Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una bella sorpresa al Gf Vip 5. Anzi inaspettata. La madre dell’ex velino ha deciso infatti di entrare nella Casa per parlare con il figlio e dirgli la sua in merito al flirt in corso con Giulia Salemi. Pochi giorni fa infatti i due si sono lanciati in un momento di forte passione durante la notte.

La madre di Pierpaolo Pretelli non ha gradito la vicinanza fra i due concorrenti: molti telespettatori nutrono dei dubbi sulla vericidità del loro rapporto, anche se entrambi difendono il loro amore a spada tratta.

Pierpaolo Pretelli, la madre evita il discorso Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli ha digerito solo da poco le parole che la madre ha pronunciato in occasione degli auguri di Capodanno. “Ti devo dire che in quest’ultimo periodo hai perso tantissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino”, gli ha detto la madre. Quest’ultima avrebbe preferito infatti che il figlio ritornasse a mettersi in luce in solitaria e non si è esposta più di tanto su Giulia. “Non si dovevano proprio intromettere in cose mie”, ha detto l’ex velino poco dopo la fine della puntata. In quel momento, avrebbe preferito sentire la vicinanza della famiglia piuttosto che le critiche. “Mi ha dato proprio fastidio, poi piano piano ho dato un po’ una giustificazione”, dice invece questa sera, “magari mia madre si è espressa male”.

Dopo ore e ore di clip, confronti, riassunti e via dicendo, finalmente Pierpaolo può incontrare la madre. “Sono venuta proprio per il bene di mamma, perchè l’altra volta non abbiamo finito il nostro discorso”, dice all’inizio. L’ex velino però non la lascia parlare: è deluso dal confronto video, avrebbe preferito che le cose fossero andate in modo diverso. “Cerca di moderarti un poco, gli abbracci ci stanno. Devi pensare a tuo figlio che ti vede, i tuoi nonni ti vedono 24 ore su 24”, dice la mamma. La signora Pretelli preferirebbe quindi che il figlio si lasciasse andare molto meno ad effusioni spinte, ma Pierpaolo ritiene che sia difficile mettere un freno alle emozioni che sta vivendo grazie al reality.