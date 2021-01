By

Il Ponte Washington a Torino è stato chiuso per lavori strutturali. L’importante arteria viaria che attraversa la Dora e che collega corso Brianza con le vie che portano al cimitero Monumentale sarà interdetto al traffico veicolare per almeno tre mesi. Una brutta notizia per tutti coloro che lo utilizzano quotidianamente. Durante gli interventi, però, sarà garantito l’attraversamento alle bici e alle persone tramite il marciapiede del ponte. La chiusura al traffico della struttura è stata decisa da qualche tempo. Già dalla settimana scorsa era interdetto il transito sul ponte ai mezzi di peso superiore alle 3.5 tonnellate.

Ponte Washington a Torino chiuso per lavori strutturali

La causa della chiusura del Ponte Washington è la necessità di interventi strutturali che rimettano in piena sicurezza la struttura. Quest’ultima è infatti risultata a rischio dopo le verifiche fatte all’interno dell’impalcato, dove avranno luogo gli interventi. Questa la nota emessa da Palazzo Civico a riguardo: “È emersa la necessità di effettuare interventi di rinforzo strutturale urgenti all’interno dell’impalcato e, conseguentemente, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli operatori del cantiere, sia per gli utenti della strada, si è reso necessario provvedere alla sua chiusura al transito veicolare” .

Per attraversare la Dora all’interno del territorio cittadino si possono utilizzare il ponte pedonale della Colletta oppure, se si viaggia a bordo di un auto, gli altri due ponti dedicati al traffico veicolare: il ponte Emanuele Filiberto, vicino piazza Fontanesi, e quello che collega corso Tortona e corso Novara.