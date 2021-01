Quali sono gli uomini più riflessivi dello zodiaco? Ecco la risposta

Le persone più rilassate e riflessive spesso vengono percepite come mature e estremamente controllate, ed i molti casi questo rappresenta la realtà delle cose, anche se in determinati contesti una persona riflessiva può adottare questo modus operandi come “sistema difensivo”, magari per non offendere o ferire l’interlocutore di turno.

Gli uomini fanno ovviamente parte di questa categoria, almeno alcuni: ecco quali sono i più riflessivi dello zodiaco:

Pesci

L’uomo nato sotto la costellazione dei Pesci è sensibile, cordiale ma anche estremamente riflessivo e intimista: a volte questo viene percepito come un atteggiamento volubile, dato che dall’esterno sono fin troppo preoccupati su eventuali reazioni. Pesci non ama le sorprese di alcun tipo.

Capricorno

Un vero “analizzatore”, l’uomo Capricorno che presenta un’indole che ama ragionare su ogni minimo dettaglio, tratto che lo pone in una condizione di vantaggio sul lavoro, essendo particolarmente ricettivo, mentre può creargli qualche problema in ambito sociale: non sanno come agire impulsivamente e questo può essere visto come un difetto.

Cancro

Un altro segno profondamente sensibile, ha solitamente difficoltà a comunicare in modo chiaro quello che pensa e che sente, ecco che l’atteggiamento riflessivo viene utilizzato a mo di “scudo”, per evitare di esporsi. Impara molto facilmente dai propri errori e per questo pensa sempre molto prima di agire.

Acquario

Discorso condivisibile in larga parte anche per Acquario che “di base” sarebbe anche discretamente impulsivo, ma che sopratutto nell’età adulta ha adottato uno schema di comportamento difensivo, paziente e mediamente riflessivo. Atteggiamento che a volte paga, mentre in altre situazioni non gli consente di ottenere risultati.