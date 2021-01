Ricetta Ciambella alla panna: ecco la ciambella più soffice che esista (senza burro)

Ricetta Ciambella alla panna – La ciambella alla panna è un dolce buonissimo e sofficissimo che conquista tutti. Ha un sapore delicatissimo e gustoso che conquista tutti.

Provatela e non ve ne pentirete.

Ricetta Ciambella alla panna – INGREDIENTI

3 uova

200 g di farina

170 g di zucchero

buccia di arancia e limone

200 g di panna

30 g di latte a temperatura ambiente

una bustina di vanillina

una bustina di lievito per dolci

Ricetta Ciambella alla panna – PROCEDIMENTO

Montare le uova con lo zucchero per almeno cinque minuti, fin quando il composto non è chiaro e spumoso. Aggiungete la panna e continuate a montare. Aggiungete poi la buccia di arancia e limone, poi la farina ed il lievito e continuare a montare.

Versare il composto in uno stampo da 26 centimetri imburrato ed infarinato.

Cuocere a 180° per 30/35 minuti.