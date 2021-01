Roma Termini scossa dal maltempo e dalla paura: i forti temporali di queste ore hanno causato la caduta di un grosso albero su una delle pensiline dell’ATAC, all’interno dello stazionamento degli autobus al centro della piazza, poco davanti la stazione. Come si apprende dall’ANSA, l’incidente non ha causato feriti, essendo in quel momento la pensilina coinvolta sgombra sia di persone che di autobus. Abbastanza limitati, quindi, anche i danni: la pensilina coinvolta è quella della Piattaforma G, dove parte la linea 40. Da quanto appreso, al momento si starebbe procedendo alla messa in sicurezza della zona.

Roma Termini, cade albero su pensilina ATAC. Nessun ferito

Si tratta dell’ennesimo incidente che vede coinvolte le infrastrutture romane e l’ATAC, in un periodo ormai molto lungo che vede la manutenzione delle strade e del verde romano al centro dei riflettori. Le numerose critiche rivolte all’amministrazione comunale probabilmente aumenteranno, anche se in questo caso l’incidente – fortunatamente – non ha causato feriti né danni particolari. Anche perché, però, il maltempo ha ulteriormente scoraggiato le persone, molto meno numerose rispetto ai periodi senza restrizioni da Covid.19, che affollano il piazzale antistante la stazione.