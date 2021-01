Scuola in Campania: si apprestano a tornare le aule gli studenti delle scuole in Campania, ma lo faranno a scaglioni e con una continua valutazione della situazione epidemiologica. Stando a quanto comunicato poco fa in una nota della Regione, è stato deciso che le scuole in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio 2021. In tale data potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria, esattamente com’era prima della chiusura delle scuole per la pausa natalizia. Per tutti gli altri continuerà invece la DAD che ripartirà regolarmente il 7 Gennaio, all’indomani della Befana.

Scuola Campania, rientro a scaglioni dall’11 Gennaio. Mastella: “Benevento pronta”

L’ordinanza relativa sarà emanata entro la mattinata di domani, ma ancora non è stata pubblicata. Dopo la prima settimana, e quindi a partire dal 18 gennaio, sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, e si deciderà della possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria, e successivamente, dal 25 gennaio, per la secondaria di primo e secondo grado.

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha emanato una nota, assieme all’assessore comunale alla mobilità Ambrosone, in cui annuncia che il capoluogo sannita è pronto dal punto di vista della mobilità ad accogliere gli spostamenti degli studenti. Questa la sintesi della nota: “Il comune di Benevento è pronto a poter offrire, come già sperimentato con successo dal 03 al 14 novembre, un servizio efficiente e attinente alle disposizioni previste per garantire, sia il trasporto del servizio scolastico e sia il trasporto pubblico locale, in piena efficienza e sicurezza con autobus idonei e con doppie corse autonomistiche per far fronte alle dovute misure anti covid-19 in totale sicurezza sanitaria per gli utenti e studenti in questione”.