Scuole Umbria – Tensione in Regione Umbria per il provvedimento di rientro degli alunni nelle classi. La Lega ha una posizione compatta sul rinvio del rientro in classe degli studenti a dopo il 31 gennaio, una posizione già ufficializzata da Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’assessore alla Sanità Coletto è ritornato a casa dal ricovero per Covid-19 solo poche ore fa e sposa completamente la linea del resto della Giunta Regionale. Nel frattempo la presidente Tesei ha firmato una lettera critica inviata al Governo Nazionale proprio sul tema delle scuole e su quello dei vaccini. Le critiche riguardano il mancato coordinamento nazionale sul tema scuole e il mancato invio del personale per la somministrazione dei vaccini.

Scuole Umbria, Lega compatta verso il rinvio del rientro a Gennaio

Nel frattempo crescono le proteste degli studenti medi che hanno chiesto un incontro in Regione per chiedere, oltre al rientro, che questo avvenga in sicurezza. L’ipotesi del rientro al 50% nelle classi garantirebbe il distanziamento, ma esistono istituti in regione da più di 1000 studenti che potrebbero generare assembramenti nelle strade e in alcuni luoghi critici come le stazioni e i piazzali degli autobus. Completamente mancante, infine, un piano di tracciamento dei contagi nelle scuole: attualmente il protocollo prevede ancora la quarantena di dieci giorni per alunni e professori in attesa – e nella speranza – di ricevere un tampone.