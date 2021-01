Scuole Veneto – Tiene banco in queste ore la questione della riapertura delle scuole dopo la lunga chiusura dovuta alla seconda ondata della pandemia da Covid-19. Dal governo centrale arrivano pressioni affinché i governatori delle regioni si assumano la responsabilità di riaprire gli istituti scolastici, ma Luca Zaia, governatore del Veneto, ha già annunciato che di sicuro le scuole superiori del territorio resteranno chiuse almeno fino al 31 Gennaio. Nella regione veneta l’indice RT è ancora alto e il timore di un’ulteriore salita dei contagi sta invitando Zaia alla prudenza.

Scuole Veneto, Zaia chiude le superiori fino a fine gennaio

L’ordinanza che prevede questo provvedimento è già stata firmata da Zaia, queste le sue parole a riguardo: «Non ci sembra prudente in una situazione epidemiologica come quella che c’è oggi in Italia riaprire le scuole. Questo è ciò che dobbiamo fare per il bene della comunità oggi. Le scuole superiori resteranno chiuse fino al 31 gennaio in Veneto. Noi tifiamo per la scuola in presenza ma abbiamo l’obbligo di valutare la situazione». Si proseguirà quindi con la didattica a distanza, nonostante il rapporto dell’Istituto di Superiore di Sanità affermi che la scuola non sia tra i primi tre contesti di contagio in Italia e nonostante si ritenga che il loro ruolo nell’accelerare la trasmissione del coronavirus in Europa sia limitato.