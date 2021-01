Spezia, è fatta per Saponara: in trequartista è atteso in città

In arrivo un rinforzo per la trquarti per lo Spezia: il club ligure ha infatti definito il primo acquisto in entrata di questa sessione invernale di calciomercato, che vedrà Riccardo Saponara, trequartista di proprietà della Fiorentina, in procinto di vestire la maglia delle Aquile con la formula del prestito con diritto di riscatto a 2 milioni di euro, come evidenziato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

L’ex Empoli e Sampdoria è atteso domani in città per la firma sul contratto.