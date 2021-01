Milano – Connessione TIM fuori uso nella città più popolosa d’Italia: da stamattina all’alba centinaia di segnalazioni si sono affollate sui social network delle pagine ufficiali del gestore di linee telefoniche e connessioni ad Internet TIM. In particolare nel capoluogo della Lombardia è fuori uso il segnale dell’ADSL e della Fibra. Se state sperimentando problemi di connessione con TIM, è probabile che la vostra linea sia coinvolta nei malfunzionamenti. L’azienda non ha ancora confermato ufficialmente il problema e le sue cause, ma le segnalazioni sono talmente numerose che pare inverosimile l’assenza di malfunzionamenti.

Tim non funziona a Milano. Fuori uso ADSL e Fibra

I disagi hanno coinvolto tutte le fasce di utenza, da quelle domestiche a quelle professionali. Problemi esacerbati dalla necessità di lavorare in smart working, e quindi dall’impossibilità di connettersi online per migliaia di lavoratori. Alcune segnalazioni, inoltre, sono state inoltrate direttamente da studenti e insegnanti che avrebbero dovuto ritrovarsi ed effettuare lezioni ed esami a distanza. In realtà, nelle ore successive alla prima mattina, alcune segnalazioni sono state raccolte dal sito downdetector.it in tutta Italia: sembra quindi che i problemi siano in estensione e che potrebbero riguardare moltissime utenze su tutto il territorio nazionale. Un problema non di poco conto per TIM che è tra i primi fornitori di utenze telefoniche in Italia, anche per alcune altre reti che si appoggiano a quella di Telecom.