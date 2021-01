Ultime Notizie 4 Gennaio 2021 – Tutte le novità del pomeriggio

Ultime Notizie 4 Gennaio 2021 – Giornal.it vi propone la rassegna delle principali notizie delle ultime ore pubblicate dalle principali agenzie di stampa e rilanciate dal nostro portale. È attesa in serata la pubblicazione del nuovo DPCM con le decisioni del governo per il periodo dal 7 al 15 Gennaio, ovviamente in relazione alle restrizioni per contenere i contagi da Covid19. Nel frattempo acceso dibattito sulla riapertura delle scuole tra le Regioni. Di seguito la rassegna delle ultime notizie di cronaca di questo pomeriggio: torna il maltempo.

Ultime Notizie 4 Gennaio 2021 – Tutte le news