Adricesta Onlus porta la Befana in Ospedale al Santo Spirito di Pescara

Adricesta Onlus, realtà di volontariato abruzzese, è pronta a portare “La Befana in Ospedale” all’Ospedale Civile Santo Spirito di Pescara anche domani, 6 Gennaio 2021. Una iniziativa realizzata per garantire qualche ora di gioia e felicità ai bambini ricoverati presso il nosocomio del capoluogo in questi giorni di festa, e nell’ultima festività di questo periodo. Ancor di più in quest’anno funestato dall’arrivo della pandemia del Covid-19, la volontà delle associazioni coinvolte, che stando a quanto riferisce ASIpress saranno presenti anche negli ospedali di L’Aquila, Chieti e Teramo, è stata quella di non lasciare i bambini ricoverati nelle aziende ospedaliere abruzzesi privi di regali e gioia, almeno per un giorno.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione del Garante Infanzia di Pescara Maria Concetta Falivene, e con la responsabile di Pediatria dell’Ospedale Rita Greco, vedrà in ogni caso il rispetto delle norme anti-contagio Covid-19 con la Befana che resterà a distanza dai bambini, all’ingresso del reparto, dove verranno consegnati i doni al personale sanitario che li porterà, a propria volta, ai piccoli ospiti del Santo Spirito.

Queste le parole sull’iniziativa del presidente dell’Adricesta Onlus Carla Panzino: “Non potevamo lasciare i bimbi obbligati a trascorrere le festività in ospedale, senza un piccolo regalo. Con la Garante Infanzia con la Responsabile di Pediatria abbiamo creato una vera task force della solidarietà, per portare un sorriso nelle corsie pediatriche ospedaliere. I doni saranno consegnati all’ingresso al personale sanitario di ciascun Reparto e, i bambini, saranno salutati a distanza dalla Befana, dalle mascotte dei cartoni animati da loro tanto amati e dalle Istituzioni e dirigenze ASL che parteciperanno, facendo comunque sentire loro che, anche se da lontano, c’è chi pensa a regalargli un momento di allegria”.