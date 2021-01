Andrea Zelletta, la sorella contro il Gf Vip 5: “Questa è cattiveria”

Andrea Zelletta è finito di nuovo al centro dei riflettori nella puntata di ieri sera del Gf Vip 5. Si è parlato ancora una volta della sua storia d’amore con Natalia Paragoni, fortemente criticata da alcuni fan. Alla luce di quanto accaduto durante il primo incontro, l’influencer ha scelto però di non ritornare nel programma e mandato una diffida.

Andrea Zelletta ha potuto contare sulla difesa a spada tratta della sorella Alessia, che si è esposta sui social in più di un’occasione. “Solo perchè un ragazzo difende la propria donna non dando moldo ad altri di parlare della loro storia d’amore”, ha detto commentando le ultime vicissitudini televisive.

Andrea Zelletta, la sorella si scaglia contro il Gf Vip 5

Andrea Zelletta ha cambiato atteggiamento nelle ultime settimane e il Gf Vip 5 se n’è accorto. Per questo ha scelto diparlare ancora una volta del presunto tradimento da parte della fidanzata Natalia Paragoni. In passato si è parlato della possibilità che il gieffino avesse dimenticato la ragazza, ma non è così. Signorini tuttavia non ha potuto mettere in scena il confronto come avrebbe voluto, dato che Natalia ha deciso di non partecipare al programma e diffidando la produzione dal parlare della famigerata vacanza a Capri. A quel punto il padrone di casa si è concentrato sullo stato d’animo di Zelletta, chiedendogli se nel frattempo siano nati altri dubbi riguardo alla loro love story.

Andrea Zelletta ha confermato di non avere alcun dubbio sulla buona fede della fidanzata, anche se vorrebbe un confronto privato con la Paragoni. Alla luce del suo no all’invito di Signorini, ha compreso però che la ragazza stia solo cercando di proteggere lui e la loro storia d’amore. Purtroppo le sue reazioni non convincono, come gli è stato detto dall’opinionista dello show. Antonella Elia infatti ha avuto un duro confronto con Samantha De Grenet e ha aggiunto anche alcune parole su Zelletta: “In diretta non hai avuto reazioni e adesso è una settimana che piangi”. La sorella Alessia intanto tuona sui social: “Il gossip è altro. Questa è cattiveria. Trovo tutto davvero raccapricciante. Si amano, fatevene una ragione”.