Auguri di Buona Epifania e Buona Befana: frasi, video e immagini per Whatsapp, Facebook, Instagram e Mail – GRATIS

Auguri di Buona Epifania – Ci siamo, è arrivato anche il 6 Gennaio e la Befana che tutte le feste porterà via. Arrivano a conclusione questi stranissimi giorni di festeggiamenti in lockdown che dal 2020 ci hanno accompagnati verso il 2021 che è iniziato all’insegna del vaccino e della speranza verso un ritorno alla normalità che da molto tempo abbiamo perso.

Ma torniamo ai fatti: inizia ora la vostra ricerca per le frasi più belle per gli auguri dell’Epifania ma anche le frasi divertenti sulla Befana. Bene, come abbiamo fatto già nei vari giorni di festa passati, anche oggi potrete trovare un vero e proprio kit di auguri per farvi trovare pronti nel momento in cui dovrete inviare i vostri messaggi o pubblicare i vostri post sui social network.

Frasi Epifania 2021 – Frasi Befana 2021

Se siete eterne romantiche e volete dedicare un bel pensiero ad un’amica ecco le frasi più azzeccate:

Auguri a tutte quelle donne che, con una semplice scopa, sanno spazzare via i problemi. La vera donna è questa, nella realtà e nelle favole.

È di certo cosa strana incontrare la befana, incontrarla in pieno giorno e con tanta gente intorno. Ma la cosa molto bella è che sei tu cara stella! Auguri!

Auguri a tutte le befane che tutti gli anni portano dolci e carbone, amori e delusioni, neve e sole, e fanno tanta strada per bussare ad ogni porta per spazzare tutti i dolori che abbiamo dentro al cuore.

Video Epifania 2021 – Video Befana 2021

Uno speciale video di auguri per l’Epifania è quello pubblicato dalla pianista Liana D’Angelo sulle note di River flows in you di Yruma.

Immagini Epifania 2021 – Immagini Befana 2021