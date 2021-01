In Calabria le scuole resteranno chiuse, almeno per ora. Il presidente facente funzione della Regione Calabria Spirlì ha annunciato in una diretta Facebook l’imminente firma di un’ordinanza che conferma la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio regionale calabro. Il ragionamento di Spirlì parte dalla mancata autorizzazione da parte del governo centrale all’organizzazione delle prossime elezioni dell’11 Aprile. Che, ovviamente, devono tenersi nelle scuole. Il presidente della Regione sostiene – anche se in modo implicito – che se le scuole non sono sicure per il voto (come lo sono state nel recente passato, ndr), allora non lo sono nemmeno per gli studenti.

Calabria, le scuole restano chiuse. Spirlì: “Come riaprirle se non possiamo votare?”

Di seguito le parole del presidente Spirlì pronunciate nella diretta Facebook di oggi e sintetizzate per i nostri lettori qui: “Sto per firmare l’ordinanza, che partirà dal 7 gennaio, che prevede la tutela totale dei nostri ragazzi con la chiusura di scuole di ogni ordine e grado in Calabria. Se il Cts ci dice che non possiamo andare a votare come posso autorizzare la riapertura delle scuole? Parliamo di un popolo studentesco che si sposta in tante micro realtà, non è solo la scuola. Non vogliamo privare i ragazzi della scuola, stiamo consigliando anche la didattica a casa. I ragazzi fanno tutto on line, dagli acquisti alla socializzazione”.