Classifica e oroscopo mercoledì 6 gennaio 2021: il Toro accoglie Marte, la rinascita della Bilancia

Ecco l’oroscopo di mercoledì 6 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. I giorni scorrono ed eccoci già arrivati a metà settimana. Quali segni saranno baciati dalla fortuna nelle prossime ore? Il Toro ospiterà Marte nel suo cielo, un passaggio che cambierà molti equilibri. Possibili complicazioni per il Leone, lo Scorpione e l’Acquario. Il Sagittario e i Gemelli potranno buttarsi sui nuovi progetti. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di mercoledì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di mercoledì sarà una giornata positiva, ma tu dovrai impegnarti per mantenere uno sguardo fiducioso nei confronti del futuro. Dopo molti mesi saluterai il tuo Marte: sarà facile avvertire una certa fiacchezza, una sorta di rilassamento. Oltretutto la Luna in opposizione potrebbe provocare un po’ di nervosismo. Non disperare! Con Giove e Saturno in buon aspetto stai andando incontro a un periodo davvero stimolante! 3 stelle.

Toro

In questa giornata accoglierai Marte nel tuo segno, mentre venerdì Venere raggiungerà il Capricorno, in una posizione per te vantaggiosa. Riscoprirai la passione e la voglia di amare. Se ti stai portando dietro delle difficoltà in amore, ti converrà aspettare la fine settimana. Sta per cominciare un periodo molto promettente in amore, un periodo che favorirà sia le coppia sia i single disposti a mettersi in gioco. Sul lavoro e con i soldi, invece, servirà più cautela. 3 stelle.

Gemelli

Si preannuncia un’altra giornata particolarmente valida per chi vorrà lavorare su qualcosa di nuovo. Datti da fare, buttati a capofitto nel lavoro, conscio del fatto che molto presto Mercurio raggiungerà un’ottima posizione e tu comincerà un periodo ricco di nuove opportunità. Un periodo che avrà il suo culmine a inizio febbraio. Non restartene fermo! 4 stelle.

Cancro

Chi nei mesi scorsi ha cominciato una storia senza troppa convinzione potrebbe avere qualche difficoltà a gennaio, così come chi sta vivendo dei momenti di tensione in famiglia. Nelle prossime ore Marte entrerà nel segno del Toro, mentre venerdì Venere raggiungerà il Capricorno: due cambiamenti che ti metteranno in condizione di chiarire la tua situazione con calma, senza farsi prendere dall’irruenza. Ora che Giove e Saturno non sono più opposti, tutto diventerà più facile. 3 stelle.

Leone

Come preannuncia l’oroscopo di mercoledì comincerà un periodo piuttosto tribolato. Marte in quadratura potrebbe renderti la vita difficile per alcune settimane. Dovrai usare la massima cautela nei rapporti con gli altri, anche se ti sarai sentito tradito da qualcuno! Non farti guidare dalla pancia, ma d’ora in poi imponiti di ponderare ogni tua scelta, che sia professionale o sentimentale. 2 stelle.

Vergine

Sarà una giornata fruttuosa per il lavoro. Sfrutta Mercurio che rimarrà in un’ottima posizione fino a venerdì, dopodiché raggiungerà un segno d’aria. Ma tu potrai contare su un nuovo alleato: Venere, che favorirà l’amore, i nuovi incontri, ma anche le idee e i nuovi progetti. Insomma, un cielo che promette ancora grandi soddisfazioni per chi vorrà cercarle! 5 stelle.

Bilancia

Finalmente ti sbarazzerai dell’opposizione di Marte che ti ha messo a dura prova per molti mesi. D’ora in avanti potrai recuperare la forza, la passione, l’armonia nei rapporti. Potrai davvero dire addio a un passato faticoso e cominciare a credere che una nuova vita sia possibile. Ma tu dovrai fare la tua parte, trovare il coraggio di cogliere le nuove opportunità. 4 stelle.

Scorpione

Marte sarà in opposizione e comincerà a procurarti qualche complicazione, soprattutto dal punto di vista pratico, lavorativo. Dovrai munirti di buonsenso e di cautela: d’ora in poi non saranno mosse false, decisioni azzardate. Meglio proteggere ciò che si ha già costruito. In amore, per fortuna, da venerdì potrai contare sulla complicità di una Venere in buon aspetto. Sarà possibile recuperare un bell’affiatamento con il partner. Favoriti i nuovi incontri. 2 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di mercoledì Marte non sarà più in ottima posizione, ma ciò non vorrà dire che dalla nuova posizione ti creerà dei problemi. Giove e Saturno stuzzicheranno la tua voglia di libertà, il bisogno di superare i tuoi limiti. Fra pochi giorni Mercurio diventerà favorevole. Tutto quello su cui stai lavorando adesso potrà regalarti soddisfazioni inaspettate. 4 stelle.

Capricorno

Ottime notizie! Finalmente Marte non sarà più in aspetto contrario. Negli ultimi tempi il pianeta rosso ti ha dato filo da torcere, ma d’ora in avanti le cose cambieranno. Oltretutto venerdì accoglierai Venere nel tuo cielo. Si apre una stagione dell’amore molto promettente. Una stagione in cui saranno possibili, nuovi amori, riconciliazioni, flirt, avventure e colpi di fulmine. Basterà volersi mettere in gioco. 5 stelle.

Acquario

Ti sveglierai piuttosto agitato. Da mercoledì Marte sarà in quadratura: non si preannuncia un periodo negativo, non potrebbe esserlo con la schiera di alleati che il cielo ti sta fornendo. Ma preparati a vivere qualche complicazione di carattere pratico, delle relazioni un po’ burrascose. Aumenterà ala voglia di rivoluzioni, di grandi cambiamenti, ma se la persona al tuo fianco non sarà in sintonia con i tuoi desideri, la relazione potrebbe concludersi. 4 stelle.

Pesci

Marte comincerà un nuovo passaggio che ti renderà più deciso e schietto. Dovrai però fare attenzione e non usare questa irruenza in amore. A maggior ragione considerando il fatto che da venerdì, quando Venere raggiungerà l’Acquario, tu dovrai avere più prudenza in amore. Sforzati di farti scivolare le delusioni addosso, non cercare di comprendere sempre tutto. Le emozioni non vanno sempre analizzate! E fai il tutto e per tutto per riavvicinarti al partner. 3 stelle.