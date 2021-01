Covid, il sindaco di Napoli De Magistris in isolamento dopo contatto con un positivo

Napoli – Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si è messo in autoisolamento dopo essere venuto a conoscenza che un suo contatto ha ricevuto diagnosi di positività al Sars-Cov-2 nella giornata di oggi, intorno alle 14.30. Il primo cittadino del capoluogo campano trascorrà quindi le prossime ore in isolamento in attesa di sottoporsi ad un tampone molecolare oro-faringeo per testare l’eventuale contagio. La notizia è stata diffusa dall’agenzia ANSA che ha inoltre informato che la persona risultata positiva non è né un componente della famiglia, né del suo staff né un dipendente dell’amministrazione comunale.

Napoli, De Magistris in isolamento dopo contatto con un positivo

Nella giornata di oggi lo stesso De Magistris ha risposto a un’intervista di La7 che lo ha interrogato riguardo alla possibilità di candidarsi a presidente della Regione Calabria nelle prossime elezioni. Questa la sintesi delle sue dichiarazioni: “Scioglierò la riserva entro il 20 gennaio. Al momento non c’è nulla di concreto, è un’ipotesi ma sono rimasto sorprendentemente colpito in positivo dalle tante sollecitazioni che mi sono arrivate. Non è una scelta facile. Ho un grande amore per quella terra che dopo Napoli è la mia seconda casa. La contrarietà del PD può essere un elemento in più a favore della candidatura”.