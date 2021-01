Bolzano – Una frana di sassi ha colpito l’albergo Eberle, nel capoluogo dell’Alto Adige. Stando a quanto apprese la struttura dell’albergo è parzialmente crollata, ma si escludono vittime per il periodo privo di turisti a causa della pandemia di Covid-19. Sono in corso le verifiche dei soccorsi e delle forze dell’ordine accorse sul posto per certificare l’assenza di morti e feriti. In seguito verranno eseguite le verifiche strutturali. La frana è avvenuta intorno alle ore 15 di oggi 5 Gennaio 2021.

Frana a Bolzano, sassi sull’albergo Eberle

La zona colpita, dove si trova l’albergo Eberle, è situata a circa 70 metri sopra la città, sui pendii del Monte Tondo e vicino alle passeggiate di Sant’Osvaldo, attrazione turistica di Bolzano. Le prime notizie riferiscono che la frana ha travolto un’ala dell’albergo attualmente chiusa: fortemente danneggiato il salone delle feste della struttura, chiaramente non usufruibile in questo periodo di restrizioni per limitare il numero di contagi da Covid-19. Di seguito il post dei Vigili del Fuoco del Sudtirolo che descrive la situazione e l’intervento.